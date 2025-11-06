PSG - Rupture totale pour Barcola : Il va craquer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Décevant ces dernières semaines, Bradley Barcola a confirmé ses difficultés du moment mardi soir contre le Bayern Munich. Auteur d'une prestation décevante, l'ailier du PSG a reconnu après le match qu'il était loin d'être à 100%, reconnaissant même qu'il craignait la blessure.

Alors que le PSG empile les blessures depuis le début de la saison, Bradley Barcola est pour le moment épargné, mais pour lui aussi la fatigue se fait cruellement ressentir. Décevant contre le Bayern Munich mardi soir, l'ancien ailier de l'OL reconnaît que cela commence à être difficile d'enchaîner les matches.

Barcola au bout du roulleau « Je pense que j'étais bien dans la première. Après en deuxième mi-temps, j'étais très, très, très fatigué. J'ai essayé de donner le max que je pouvais. Mais l'enchaînement des matches, il fait mal et je commence à le ressentir. Ça commence à tirer », lâche-t-il en zone mixte avant de revenir sur le match.