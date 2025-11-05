PSG : Une «énorme menace» est confirmée au Maroc !

Mardi soir, le PSG a vécu sa première défaite de la saison en Ligue des champions en s'inclinant face au Bayern Munich (1-2). Une soirée notamment marquée par la sortie d'Achraf Hakimi, touché à la cheville après un très gros tacle de Luis Diaz. Et à quelques semaines de la CAN sur ses terres, le Maroc retient son souffle.
Juste avant la mi-temps du choc contre le Bayern Munich, le PSG a perdu Achraf Hakimi sur blessure. Taclé sévèrement par Luis Diaz, le latéral doit parisien, touché à la cheville, a quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes, ce qui n'est pas rassurant sur la nature de sa blessure.
Hakimi : Panique totale au Maroc
Et en plus du PSG, c'est tout le Maroc qui tremble à quelques semaines d'accueillir la CAN qui débutera le 21 décembre. Un rendez-vous très important pour les Marocains et pour lequel Achraf Hakimi nourrit de grandes ambitions. Son absence serait donc un énorme coup dur. « Le Maroc retient son souffle: Achraf Hakimi, gravement blessé, manquerait-il l’évènement tant attendu ? », se demande même le média marocain L’Opinion avant de poursuivre.
«Une énorme menace sur sa participation à la CAN»
« Coup dur pour le Maroc à quelques semaines de la CAN, le pilier et capitaine des Lions de l’Atlas s’est blessé à la cheville mardi soir lors d’une agression et d’un tacle assassin, de derrière, du Colombien du Bayern Diaz en Ligue des champions face au Bayern Munich mardi soir. Les images captées à la sortie du stade ont confirmé la gravité du choc : le joueur portait une botte de protection et se déplaçait à l’aide de béquilles. Une absence prolongée ferait planer une énorme menace sur sa participation à la CAN à, prévue au Maroc à partir du 21 décembre », ajoute le média.