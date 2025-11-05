PSG : Une «énorme menace» est confirmée au Maroc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG a vécu sa première défaite de la saison en Ligue des champions en s'inclinant face au Bayern Munich (1-2). Une soirée notamment marquée par la sortie d'Achraf Hakimi, touché à la cheville après un très gros tacle de Luis Diaz. Et à quelques semaines de la CAN sur ses terres, le Maroc retient son souffle.

Juste avant la mi-temps du choc contre le Bayern Munich, le PSG a perdu Achraf Hakimi sur blessure. Taclé sévèrement par Luis Diaz, le latéral doit parisien, touché à la cheville, a quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes, ce qui n'est pas rassurant sur la nature de sa blessure.

Hakimi : Panique totale au Maroc Et en plus du PSG, c'est tout le Maroc qui tremble à quelques semaines d'accueillir la CAN qui débutera le 21 décembre. Un rendez-vous très important pour les Marocains et pour lequel Achraf Hakimi nourrit de grandes ambitions. Son absence serait donc un énorme coup dur. « Le Maroc retient son souffle: Achraf Hakimi, gravement blessé, manquerait-il l’évènement tant attendu ? », se demande même le média marocain L’Opinion avant de poursuivre.