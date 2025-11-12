PSG : Un chouchou de Luis Enrique change d’équipe, la grande annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Luis Enrique le tient en haute estime au PSG, Senny Mayulu va découvrir l’équipe de France espoirs pendant ce dernier rassemblement de l’année 2025. Une fierté pour le titi parisien, apparu à 13 reprises cette saison, qui devrait disputer ses premières minutes avec les Bleuets contre la Suisse et les Îles Féroé.

Senny Mayulu est récompensé de ses belles performances avec le PSG en terminant l’année 2025 par une convocation en équipe de France espoirs. Gérald Baticle, sélectionneur des Bleuets, a retenu la pépite parisienne pour les deux prochaines rencontres face à la Suisse et aux Îles Féroé, comptant pour les qualifications à l'Euro Espoirs 2027. Des débuts retardés pour Mayulu, forfait le mois dernier et contraint de renoncer au rassemblement.

« C’est une fierté, quand t’es petit, t’y penses » Dans une vidéo publiée par la FFF, Senny Mayulu a affiché sa fierté au moment de découvrir Clairefontaine. « J’étais blessé malheureusement donc je n’ai pas pu venir (avant), je suis très content d’être ici, ça fait plaisir. Maintenant, je vais essayer d’aider l’équipe. C’est une fierté, quand t’es petit, t’y penses. Tu regardes à la télé. Pouvoir participer, être dans ce groupe, je suis très content et je remercie le coach de m’avoir pris. Je vais essayer de lui rendre cette confiance sur le terrain », a expliqué le protégé de Luis Enrique, apparu à 13 reprises cette saison, qui a pu compter sur les conseils de Warren Zaïre-Emery.