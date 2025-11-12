Zidane - Signature en équipe de France : La demande très spéciale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement annoncé comme étant le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, Zinedine Zidane fait désormais l'objet d'une interrogation : à quel moment son arrivée sera-t-elle officialisée ? En direct sur RMC mardi soir, l'animateur Gilbert Brisbois a fait une demande spéciale à la FFF concernant le timing de la signature de Zidane.

La (probable) future nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France fait déjà couler beaucoup d'encre, puisque que Didier Deschamps avait officialisé en janvier dernier son départ des Bleus au terme de la Coupe du Monde 2026, et l'ancien entraîneur du Real Madrid est donc pressenti pour venir lui succéder l'été prochain. Mardi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Gilbert Brisbois a d'ailleurs confirmé la tendance pour Zidane.

« Ça va être Zidane » « C’est cousu de fil blanc, ça va être Zidane. On connait les histoires que ça engendre quand on ne sait pas trop, quand c’est flou », assure le journaliste et animateur de RMC. Et Brisbois poursuit avec une demande un peu particulière, puisqu'il souhaite que la FFF officialise la signature de Zinedine Zidane avant le début de la Coupe du Monde, en mars idéalement.