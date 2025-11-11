Deschamps en Arabie saoudite : Ca chauffe déjà avec Benzema !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà ce qu'on peut appeler une relation conflictuelle. Didier Deschamps et Karim Benzema ne se sont pas quittés bons amis au moment de la retraite internationale de l'ancien buteur de l'équipe de France. Les deux hommes pourraient cependant se retrouver à Al-Ittihad l'été prochain. D'ici-là, une discussion serait susceptible d'avoir lieu.

Entre Didier Deschamps et Karim Benzema, l'histoire d'amour n'a jamais été idyllique. La faute à un épisode extra sportif qui a privé le natif de Bron de l'équipe de France entre l'automne 2015 et l'été 2021. L'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena a coûté cher à l'ex-buteur du Real Madrid. Et bien que leur relation professionnelle ait repris à compter de l'Euro 2021, elle s'est une nouvelle fois effritée au début de la Coupe du monde 2022 avec un départ définitif de Benzema après une blessure.

«Deschamps qui entraînera Benzema alors qu'ils sont fâchés» Karim Benzema avait fait savoir que la vérité finirait par se faire savoir, lui qui a pris sa retraite internationale le lendemain de la défaite des Bleus en finale face à l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Le temps est passé, mais rien n'a bougé. Pire, Didier Deschamps est pressenti pour devenir son futur entraîneur à Al-Ittihad puisqu'une prolongation de contrat de Benzema au club de Djeddah serait dans les tuyaux si l'on se fie aux informations du journaliste Loïc Tanzi. Ce qui interpelle Olivier Ménard. « Deschamps qui entraînera Benzema alors qu'ils sont fâchés, brouillés depuis mars 2023. Vous allez me faire la réponse : On n'est jamais définitivement fâchés avec Didier Deschamps, il y a toujours des moyens de s'arranger ? ».