Equipe de France - Départ de Deschamps : Le licenciement qui change tout !

Ce n'est clairement plus un secret puisque Didier Deschamps en informait lui-même le grand public en janvier dernier pendant une opération Pièces Jaunes : il arrêtera l'équipe de France au terme de son contrat avec la Fédération française de football après la Coupe du monde 2026. Et maintenant ? Direction l'Arabie saoudite et Al-Ittihad à Djeddah selon toute vraisemblance...
Si certains demeuraient perplexes, Didier Deschamps a pris le soin de faire à nouveau passer le message qu'il a déjà tenu en janvier dernier pendant son interview Vrai/Faux avec Saber Desfarges pour Téléfoot dimanche. Il n'y aura pas de prolongation surprise en équipe de France et ce, quand bien même les Bleus venaient à décrocher une troisième étoile en Amérique du nord l'été prochain.
«La base, c'était de remplacer Laurent Blanc»
L'heure sera bientôt à la recherche d'un nouvel objectif et challenge à relever pour le sélectionneur de l'équipe de France depuis l'été 2012. L'Equipe a fait part d'un éventuel rebond du côté d'Al-Ittihad la saison prochaine. Le journaliste du quotidien sportif, Loïc Tanzi, a posé les bases du feuilleton à l'occasion de son passage dans L'Equipe du soir lundi. « La base, c'était de remplacer Laurent Blanc, qui était le coach d'Al-Ittihad en fin de contrat à la fin de la saison. Laurent Blanc s'est fait virer, c'est Conceiçao qui est le coach d'Al-Ittihad aujourd'hui ».
«Al-Ittihad aimerait bien essayer de convaincre Deschamps»
A l'instar de son passage à l'AC Milan la saison passée, Sergio Conceiçao n'apporterait pas entière satisfaction aux décideurs d'Al-Ittihad. Au point où son avenir serait déjà remis en question. « Ca se passe mal avec (Sergio) Conceiçao, donc Al-Ittihad aimerait bien essayer de convaincre Deschamps pour le faire venir la saison prochaine ». a affirmé Loïc Tanzi. Reste à savoir quel sera le dénouement du cas Deschamps en Arabie saoudite.