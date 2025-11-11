Equipe de France - Départ de Deschamps : Le licenciement qui change tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce n'est clairement plus un secret puisque Didier Deschamps en informait lui-même le grand public en janvier dernier pendant une opération Pièces Jaunes : il arrêtera l'équipe de France au terme de son contrat avec la Fédération française de football après la Coupe du monde 2026. Et maintenant ? Direction l'Arabie saoudite et Al-Ittihad à Djeddah selon toute vraisemblance...

Si certains demeuraient perplexes, Didier Deschamps a pris le soin de faire à nouveau passer le message qu'il a déjà tenu en janvier dernier pendant son interview Vrai/Faux avec Saber Desfarges pour Téléfoot dimanche. Il n'y aura pas de prolongation surprise en équipe de France et ce, quand bien même les Bleus venaient à décrocher une troisième étoile en Amérique du nord l'été prochain.

«La base, c'était de remplacer Laurent Blanc» L'heure sera bientôt à la recherche d'un nouvel objectif et challenge à relever pour le sélectionneur de l'équipe de France depuis l'été 2012. L'Equipe a fait part d'un éventuel rebond du côté d'Al-Ittihad la saison prochaine. Le journaliste du quotidien sportif, Loïc Tanzi, a posé les bases du feuilleton à l'occasion de son passage dans L'Equipe du soir lundi. « La base, c'était de remplacer Laurent Blanc, qui était le coach d'Al-Ittihad en fin de contrat à la fin de la saison. Laurent Blanc s'est fait virer, c'est Conceiçao qui est le coach d'Al-Ittihad aujourd'hui ».