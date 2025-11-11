Equipe de France : Deschamps s'en va, sa prochaine destination a fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a été, et le sera jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026, le capitaine du navire tricolore. Le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé pendant l'émission de dimanche de Téléfoot qu'il ne rempilera pas avec les Bleus, quoi qu'il arrive. Et pourquoi pas une autre sélection pour la suite des opérations ? C'est la théorie de Bixente Lizarazu.

L'équipe de France et Didier Deschamps n'ont fait qu'un pendant plus de 13 ans. Après la Coupe du monde 2026, le champion du monde 98 et 2018 tournera définitivement la page des Bleus afin de laisser la place à son successeur qui, à moins d'un cataclysme, se nommera Zinedine Zidane. Quel avenir pour DD ?

«L'Italie par exemple, qui lui correspond très bien» Son ancien coéquipier Bixente Lizarazu a un avis tranché sur la question et ne s'en est pas caché pendant la diffusion de Téléfoot dimanche matin. « Il aime le métier de sélectionneur qui n'est pas le même métier qu'entraîneur. Parce qu'il y a une vraie vie familiale et sociale. Moi je le verrais bien dans une autre aventure en tant que sélectionneur. L'Italie par exemple, qui lui correspond très bien ».