Deschamps : Une bombe est lâchée sur son avenir !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France dès la fin de la prochaine Coupe du Monde. D'après Bixente Lizarazu, l'actuel patron des Bleus pourrait diriger une autre équipe nationale à la rentrée. En effet, l'ancien latéral gauche tricolore voit bien Didier Deschamps occuper le banc de l'Italie.

Arrivé sur le banc de l'équipe de France le 8 juillet 2012, Didier Deschamps va bientôt mettre fin à un règne de 14 années. En effet, l'actuel sélectionneur des Bleus va quitter son poste après la Coupe du Monde 2026, alors que son contrat arrive à terme le 31 juillet.

Deschamps va devenir sélectionneur d'une autre nation ? Présent dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Bixente Lizarazu s'est prononcé sur l'avenir de Didier Deschamps. A en croire l'ancien latéral gauche de l'équipe de France, l'actuel sélectionneur tricolore pourrait prendre la succession de Gennaro Gattuso, le patron de l'Italie.