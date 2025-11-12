Zidane en équipe de France : Mbappé et Dembélé bientôt séparés ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« Tête d’or » comme l’avait surnommé Thierry Gilardi pendant le quart de finale de Coupe du monde 2006 face au Brésil (1-0) devrait selon toute vraisemblance hériter de l’équipe de France après le Mondial 2026. Zinedine Zidane ne va pas juste gérer les égos de tous selon Daniel Riolo qui laisse entendre qu’il pourrait y avoir certains changements conséquents. Et notamment pour le couple d’attaque Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

C’est un secret de polichinelle certes, mais à moins d’un cataclysme à la Fédération française de football chez les décideurs, Zinedine Zidane sera l’heureux élu concernant la succession de Didier Deschamps en équipe de France. Le champion du monde 98 qui a signé un three-peat avec le Real Madrid en Ligue des champions entre 2016 et 2018 va hériter de la sélection tricolore. L’idole de beaucoup sera sous le feu des projecteurs et pourrait bien changer pas mal de choses.

Zidane bientôt à la baguette en équipe de France C’est en effet l’avis partagé par Daniel Riolo sur les ondes de RMC pendant l’After Foot mardi soir. A ses yeux, une fois la Coupe du monde 2026 terminée et le départ de Didier Deschamps acté, les compteurs seront remis à zéro sous l’impulsion de Zinedine Zidane. Et le cas Kylian Mbappé / Ousmane Dembélé pourrait être traité.