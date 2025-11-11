Zinedine Zidane : L'improbable photo à Marseille

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Beaucoup auraient aimé être à la place de Maxime Lopez. Le minot marseillais a pu porter le maillot de l'OM après être passé par le centre de formation du club de la ville où il a vu le jour. D'autant plus que dans sa jeunesse, Lopez a été « béni » par la légende locale Zinedine Zidane. Explications.

Natif de Marseille, Zinedine Zidane est une icône dans la cité phocéenne. Et ce, bien qu'il n'ait jamais eu l'occasion de porter les couleurs du maillot de l'OM tout le long de sa carrière de joueur ou sur le banc depuis sa reconversion en tant qu'entraîneur. Zizou est une légende sur ses terres marseillaises respectée de tous. C'est notamment le cas de Maxime Lopez qui n'a pas hésité à le placer au-dessus du Petit Prince de Marseille : Samir Nasri, au cours d'un dilemme cornélien posé par Hervé Mathoux pendant l'enregistrement du programme Détective Mathoux.

«Mon frère jouait avec le neveu de M.Zidane» L'émission de Canal+ permet au journaliste Hervé Mathoux de se mettre dans la peau d'un inspecteur menant un interrogatoire aux suspects tels que Samir Nasri, Mamadou Niang ou encore Adil Rami, tous passés avant Maxime Lopez. Un cliché d'archive a été trouvé par les équipes de Détective Mathoux par le biais duquel on peut apercevoir Zinedine Zidane ayant un jeune Lopez dans ses bras. « Comment tout petit je me retrouve à faire une photo avec Zidane ? Mon grand frère, avant de jouer au FC Burel à Marseille, jouait dans un club qui s'appellait les Pennes Mirabeau. Mon frère jouait avec le neveu de M.Zidane ».