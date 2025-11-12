Deschamps : Le retour que personne n’a vu venir après l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis juin 2023, Jordan Veretout ne se fait pas trop d’illusions en ce qui concerne son avenir en équipe de France. Désormais à Al-Arabi, au Qatar, le milieu de terrain âgé de 32 ans estime que depuis son départ de l’OM, un retour avec les Bleus est très compliqué.

À l’instar de N’Golo Kanté et Kingsley Coman, Didier Deschamps a prouvé qu’un départ au Moyen-Orient ne fermait pas les portes de l’équipe de France. Toutefois, Jordan Veretout ne se voit pas faire son retour en sélection, lui qui a quitté l'OL pour Al-Arabi l'été dernier.

« Ça risque d’être très compliqué depuis que je suis parti de Marseille » « J’ai encore l’équipe de France dans un coin de ma tête ? Ça risque d’être très compliqué depuis que je suis parti de Marseille. La saison que je fais à Lyon n’est pas bonne personnellement, donc c’est sûr que c’est très compliqué. Je suis réaliste », a confié l’international français (6 sélections), dans un entretien accordé à Foot Mercato.