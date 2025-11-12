Deschamps : Le retour que personne n’a vu venir après l’OM ?

Alors qu’il n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis juin 2023, Jordan Veretout ne se fait pas trop d’illusions en ce qui concerne son avenir en équipe de France. Désormais à Al-Arabi, au Qatar, le milieu de terrain âgé de 32 ans estime que depuis son départ de l’OM, un retour avec les Bleus est très compliqué.
À l’instar de N’Golo Kanté et Kingsley Coman, Didier Deschamps a prouvé qu’un départ au Moyen-Orient ne fermait pas les portes de l’équipe de France. Toutefois, Jordan Veretout ne se voit pas faire son retour en sélection, lui qui a quitté l'OL pour Al-Arabi l'été dernier.
« Ça risque d’être très compliqué depuis que je suis parti de Marseille »
« J’ai encore l’équipe de France dans un coin de ma tête ? Ça risque d’être très compliqué depuis que je suis parti de Marseille. La saison que je fais à Lyon n’est pas bonne personnellement, donc c’est sûr que c’est très compliqué. Je suis réaliste », a confié l’international français (6 sélections), dans un entretien accordé à Foot Mercato.
« J’ai envie de jouer encore de longues années »
« Je me concentre sur ce que je peux donner à mon équipe, mon expérience. Et aujourd’hui, le coach me demande ça », a ajouté Jordan Veretout, qui prend du plaisir à Al-Arabi. « Je vais essayer d’apporter le maximum à cette équipe-là. Je montre aussi mon football. J’ai 32 ans, je ne suis pas rouillé et j’ai envie de jouer encore de longues années au foot. »