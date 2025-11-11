Benzema : Retrouvailles avec Deschamps, l'annonce que personne n'a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit en raison de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena qui l'avait écarté des rassemblements pendant plusieurs années ou bien la fin de leur collaboration assez soudaine avant les premiers pas des Bleus pendant la Coupe du monde du Qatar, force est de constater que la relation entre Karim Benzema et Didier Deschamps n'est pas au beau fixe. Et pourtant, alors que le sélectionneur tricolore est annoncé comme étant le prochain coach d'Al-Ittihad, une prolongation de contrat de Benzema semble être d'actualité...

Karim Benzema se trouve dans la 3ème et ultime saison de son contrat à Al-Ittihad. Arrivé à l'été 2023 quelques mois après son Ballon d'or, l'ex-capitaine du Real Madrid a soulevé deux trophées lors de l'exercice précédent avec le club de Djeddah : la Saudi Pro League ainsi que la Coupe d'Arabie saoudite. Le doublé donc pour Benzema.

Benzema et Deschamps, Acte II en Arabie saoudite De quoi lui permettre de mettre un terme à son expérience saoudienne avec le sentiment du devoir accompli. A moins qu'un nouveau contrat à l'aube de ses 39 ans lui soit offert par la direction d'Al-Ittihad ? Sur le plateau de L'Equipe du soir, Olivier Ménard a réagi à l'information de Loïc Tanzi concernant l'éventuelle nomination de Didier Deschamps au poste d'entraîneur de l'équipe de Djeddah après la Coupe du monde 2026. « Deschamps rejoint Benzema, j'ai regardé la fin de contrat de Karim Benzema, c'est 2026. Ca se termine quand ? Juin 2026, ils vont se croiser ? ».