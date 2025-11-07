Karim Benzema : La révélation surprise, c'est le feu à l'OL

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Karim Benzema a fait ses classes à l'OL avant de prendre la décision de rejoindre le Real Madrid à seulement 21 ans. A la Casa Blanca, Benzema a tout gagné dont le Ballon d'or en 2022. Il est devenu une icône du Real Madrid et par la même occasion, un modèle à suivre pour Endrick, jeune attaquant de 19 ans du club merengue prêt à suivre les traces de Benzema à l'OL.

Il était un temps question d'une potentielle signature d'Endrick à l'OM pendant le mercato hivernal. Toutefois, il semble que c'est vers l'autre Olympique que le jeune attaquant brésilien du Real Madrid va se diriger. En janvier prochain, moment du marché d'hiver des transferts, Endrick devrait s'engager en prêt à l'OL afin de mettre toutes les chances de son côté pour la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao.

«Donc il arriverait dans les premiers jours de janvier, pour ne pas perdre de temps» « Endrick pense que l’OL est le meilleur club pour son développement, où il aura l’opportunité de jouer immédiatement. Donc il arriverait dans les premiers jours de janvier, pour ne pas perdre de temps. Ne pas débarquer au milieu ou à la fin du mercato hivernal. [...] Les négociations sont en cours. Il y a de grandes chances de voir Endrick rejoindre l’OL ». a affirmé Fabrizio Romano lors du dernier épisode du Here We Go Podcast.