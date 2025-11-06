Mercato - PSG : Discussions confirmées à l'étranger, son agent annonce du lourd !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les blessures se multiplient au Paris Saint-Germain puisque Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont rejoint Désiré Doué à l'infirmerie du Campus PSG. Alexeï Batrakov est l'un des noms cités dans la presse concernant le mercato hivernal du PSG au niveau du recrutement. Et l'agent du joueur du Lokomotiv Moscou a validé les rumeurs.

Alexeï Batrakov (20 ans) prêt à imiter son aîné et compatriote Matvey Safonov ? Le portier russe a débarqué au PSG de Krasnodar à l'été 2024. Et il semblerait que le jeune attaquant du Lokomotiv Moscou plaise lui aussi au comité directeur du Paris Saint-Germain. Au point où le champion de France préparerait une éventuelle offre de transfert selon Match TV.

«Nous sommes en discussion avec le PSG» Le média russe confie d'ailleurs que le Lokomotiv Moscou pourrait se laisser convaincre par une proposition avoisinant les 23M€. Le Paris Saint-Germain est-il réellement intéressé par Alexeï Batrakov ? Le meilleur buteur de Premier-Liga fait en effet tourner des têtes chez les dirigeants du PSG. « Cette information est exacte. Oui, nous sommes en discussion avec le PSG, mais également avec différents clubs européens », a tout simplement révélé l'agent du joueur.