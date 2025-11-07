Transferts au PSG : C’est refusé en direct !

Comme prévu, le PSG n’est pas épargné par les blessures. L’infirmerie du club de la capitale se remplit et forcément, avec ces absences pour Luis Enrique, la question se pose de recruter ou non lors du mercato de janvier. Alors que le PSG n’écarterait pas le fait de se renforcer cet hiver, pour Jérôme Rothen, il n’y a pas d’intérêt à le faire.
Il y a un an, au mois de janvier, le PSG décidait de faire venir Khvicha Kvaratskhelia. Pour le mercato hivernal prochain, le club de la capitale pourrait bien refaire le coup, d’autant plus que les blessures plombent l’effectif de Luis Enrique. Ainsi, Paris étudierait notamment la possibilité de faire venir un défenseur polyvalent, un milieu expérimenté ainsi qu’un ailier.
« Le PSG doit-il impérativement recruter cet hiver ? Non »
Ça pourrait donc bouger au PSG lors du mercato hivernal. Une mauvaise idée pour Jérôme Rothen. En effet, comme il l’a expliqué au micro de RMC, lui ne recruterait personne en janvier : « Le PSG doit-il impérativement recruter cet hiver ? Non. Moi ça me fait rire. Vous êtes sûrs d’avoir raison d’un coup parce qu’il y a des blessés. Mais avant le match du Bayern, il n’y avait qu’un blessé, Doué. Tout l’effectif était disponible ».
« Quand le mercato va s’ouvrir, le PSG aura toutes ses armes »
« Tout s’est enchainé, c’est la faute à pas de chance parce que quand tu perds 3 joueurs, tu ne peux pas anticiper. (…) Ces blessés vont revenir, ce sont pas des arrêts de 6 mois. Au mois de janvier, quand le mercato va s’ouvrir, le PSG aura toutes ses armes », a poursuivi l’ancien du PSG. A voir ce que décidera de faire le club de la capitale.