Transferts au PSG : C’est refusé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme prévu, le PSG n’est pas épargné par les blessures. L’infirmerie du club de la capitale se remplit et forcément, avec ces absences pour Luis Enrique, la question se pose de recruter ou non lors du mercato de janvier. Alors que le PSG n’écarterait pas le fait de se renforcer cet hiver, pour Jérôme Rothen, il n’y a pas d’intérêt à le faire.

Il y a un an, au mois de janvier, le PSG décidait de faire venir Khvicha Kvaratskhelia. Pour le mercato hivernal prochain, le club de la capitale pourrait bien refaire le coup, d’autant plus que les blessures plombent l’effectif de Luis Enrique. Ainsi, Paris étudierait notamment la possibilité de faire venir un défenseur polyvalent, un milieu expérimenté ainsi qu’un ailier.

« Le PSG doit-il impérativement recruter cet hiver ? Non » Ça pourrait donc bouger au PSG lors du mercato hivernal. Une mauvaise idée pour Jérôme Rothen. En effet, comme il l’a expliqué au micro de RMC, lui ne recruterait personne en janvier : « Le PSG doit-il impérativement recruter cet hiver ? Non. Moi ça me fait rire. Vous êtes sûrs d’avoir raison d’un coup parce qu’il y a des blessés. Mais avant le match du Bayern, il n’y avait qu’un blessé, Doué. Tout l’effectif était disponible ».