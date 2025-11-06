Transfert à l’OL : La décision radicale du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Cet hiver, un nouvel attaquant pourrait débarquer à l’OL. Le club rhodanien s’est mis en quête d’un nouveau renfort offensif et travaille notamment sur le cas Endrick. La formation lyonnaise avait toutefois de la concurrence sur ce dossier. Le Real Madrid aurait cependant pris une décision radicale pour son buteur de 19 ans.

Un nouvel attaquant pourrait débarquer à l’OL en janvier. Après avoir perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze et recruté Martin Satriano dans les ultimes heures du mercato estival, le club rhodanien aimerait mettre la main sur un autre renfort offensif cet hiver. Et dans cette optique, les dirigeants lyonnais travailleraient sur un dossier bien précis.

L'OL en pole position pour Endrick ? L’OL s’activerait en effet pour recruter Endrick. Le buteur de 19 ans souffre de sa situation au Real Madrid. L’international auriverde est en manque de temps de jeu, et souhaiterait se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. L’OL avait toutefois de la concurrence sur ce dossier ces derniers temps. Le club madrilène aurait toutefois décidé d’écarter les autres équipes intéressées par Endrick puisqu’elles ne remplissaient pas les conditions des Merengue.