Nouveau buteur à l’OL : Une date annoncée pour le transfert !

Pierrick Levallet

Cet hiver, l’OL devrait chercher à se renforcer sur le mercato. Le club rhodanien s’est mis en quête d’un nouvel attaquant, et a déjà coché un nom sur sa liste : Endrick. Les dirigeants lyonnais seraient même plutôt bien avancés sur le dossier, à tel point qu’une date serait déjà évoquée pour l’arrivée du buteur du Real Madrid.

Après avoir perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été, l’OL a recruté Martin Satriano pour renforcer son secteur offensif. Mais ce ne serait pas suffisant pour Paulo Fonseca, qui aimerait avoir un autre élément en attaque. Dans cette optique, le club rhodanien se tournerait vers le mercato hivernal.

L'OL avance ses pions pour Endrick L’OL a même déjà un joueur dans le viseur : Endrick. Le Brésilien souffre de son manque de temps de jeu au Real Madrid. L’international auriverde ne serait donc pas contre un départ en janvier afin de se relancer, surtout en vue de la Coupe du monde 2026. Les pensionnaires de la Ligue 1 seraient plutôt bien avancés sur le dossier, à tel point qu’une date serait déjà évoquée pour son arrivée dans le Rhône.