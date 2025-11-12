Kylian Mbappé, la sortie poignante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dix ans après les attentats jihadistes du 13-Novembre, la France s’apprête à vivre une journée d’hommages aux victimes ce jeudi. Le soir, les Bleus disputeront un match de qualification pour le Mondial 2026 face à l’Ukraine au Parc des Princes. A la veille de ce rendez-vous particulier, Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a pris la parole spontanément.

C’est un match que les Bleus auraient aimé disputer à une autre date. Ce jeudi 13 novembre, dix ans après les attentats survenus à Paris et Saint-Denis, l’équipe de France de football accueille l’Ukraine au Parc des Princes. « Au fond de moi, si on avait pu éviter de jouer ce 13 novembre, ça aurait été bien », avait admis Didier Deschamps la semaine dernière. Présent en conférence de presse avant ce match spécial, Kylian Mbappé a pris la parole, au nom de l'équipe de France, avant de répondre aux questions des journalistes.

« Une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont pu être touchées, blessées » « Tout le monde sait à quel point demain (jeudi) est une journée spéciale, dans le mauvais sens du terme. On voulait avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont pu être touchées, blessées, que ce soit mentalement ou physiquement », a déclaré le capitaine des Bleus, rapporté par L’Équipe.