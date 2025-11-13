Kylian Mbappé : Le rencard aux Etats-Unis !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une victoire supplémentaire et l'affaire sera entendue. Ce jeudi, l'équipe de France validera son billet pour l'Amérique du nord et le Mondial 2026 l'été prochain en cas de succès face à l'Ukraine. D'ici-là, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé pourrait affronter le Brésil de son coéquipier Vinicius Jr selon Canal+ en amical.

Ce jeudi soir, l'équipe de France pourrait déjà valider son billet pour la Coupe du monde 2026. En cas de succès lors de la réception de l'Ukraine au Parc des princes, les vice-champions du monde prendront part à la grande fête du football mondial l'été prochain aux Etats-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada entre le 21 juin et le 19 juillet.

Kylian Mbappé veut mettre fin au suspense En conférence de presse, Kylian Mbappé affirmait mercredi cultiver le désir de plier l'affaire dès l'Ukraine. « Quand tu joues à domicile un match national, tu ne veux pas perdre. Il y a une pression supplémentaire car il y a la qualif au bout. Et c'est une journée particulière (13 novembre). On va essayer de gagner, de faire sourire les spectateurs au stade et les téléspectateurs. On est là pour jouer, pour donner du plaisir ».