Kylian Mbappé : Il dénonce une fake news en pleine interview !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est le capitaine de l'équipe de France depuis deux ans et demi. Soit dans la foulée de la Coupe du monde 2022. Après quelques malaises autour de son statut et notamment à la fin de l'année 2024 de par son statut de taulier du vestiaire des Bleus, Mbappé affirmait en interview pour Clique qu'il s'en fichait de devenir le capitaine de l'équipe de France ou non pendant le processus de réflexion de Didier Deschamps. Un mensonge selon Jérôme Rothen.

Dans le cadre de la première trêve internationale suivant la Coupe du monde 2022 perdue en finale par l'équipe de France au Qatar, Didier Deschamps offrait le brassard de capitaine des Bleus à Kylian Mbappé après la retraite internationale d'Hugo Lloris post-Mondial. Un rôle qui semblait destiné à Antoine Griezmann, mais qui a échappé au champion du monde 2018 ayant arrêté l'équipe de France en septembre 2024.

«Kylian le voulait absolument» Le capitanat de Kylian Mbappé en équipe de France a été remis en question il y a un an lorsque le joueur du Real Madrid avait été absent de deux rassemblements en octobre et novembre. Jérôme Rothen affirme ce jeudi avant la rencontre entre l'équipe de France et l'Ukraine que Mbappé a absolument voulu ce brassard. « Aujourd'hui, c'est logique que Mbappé soit le représentant de cette équipe. Après la Coupe du monde 2022 au Qatar, Deschamps a donné le brassard à Kylian Mbappé après mûre réflexion plutôt qu'à Antoine Griezmann. La logique, c'était qu'Antoine devait l'avoir. Il ne l'a pas eu, on sait pourquoi, Kylian le voulait absolument, il ne voulait pas le perdre et l'a pris sous son aile en lui donnant le brassard. La façon dont ça s'est passé a été mal acceptée par beaucoup. Aujourd'hui, Mbappé en serait ressorti plus grand à l'époque de dire que la logique c'est que ce soit Antoine le prenne jusqu'à l'Euro. Quand tu le récupères de la mauvaise façon, ça laisse des interrogations chez certains joueurs. A l'époque, Mbappé voulait beaucoup de choses tant au PSG qu'en équipe de France ».