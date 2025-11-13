Mbappé : L'annonce qui va faire disjoncter Yamal !

Amadou Diawara

D'après l'Observatoire du football CIES, Kylian Mbappé mérite d'être le joueur le mieux payé de la planète football. En effet, centre de recherche estime qu'il devrait percevoir environ 22.8M€ brut par an (hors bonus). De son côté, Lamine Yamal est classé 9ème avec un salaire théorique estimé à 16,7M€.

A la peine lors de sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe ces derniers mois. En effet, le numéro 10 de Xabi Alonso enchaine les performances XXL depuis le début de cette saison. A tel point que l'Observatoire du football CIES estime qu'il mérite d'être le joueur le mieux payé de la planète aujourd'hui.

Mbappé mérite de percevoir 22,8M€ ? D'après l'Observatoire du football CIES, Kylian Mbappé devrait être payé 22.8M€ bruts annuels (hors bonus). Une somme supérieure au Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé, et à son dauphin : Lamine Yamal.