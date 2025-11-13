Neymar part au clash, il se fait insulter !

Amadou Diawara

Ce dimanche, Santos s'est déplacé sur la pelouse de Flamengo. Titularisé lors de cette rencontre Neymar était particulièrement agacé. En effet, la star brésilienne a laissé éclater sa colère en plein match. De surcroit, Neymar a pointé du doigt l'arbitrage, avant de s'en prendre à un journaliste.

De retour de blessure, Neymar a été aligné d'entrée sur la pelouse de Flamengo ce dimanche. Alors que Santos s'est incliné, la star brésilienne a perdu ses nerfs.

Neymar craque en plein match Très agacé pendant la rencontre, Neymar s'est emporté au moment de sa sortie. En effet, le capitaine et numéro 10 est rentré directement aux vestiaires lorsque Juan Pablo Vojvoda l'a remplacé. Mais à en croire Globo Esporte, Neymar a reconnu auprès de son entraineur qu'il avait surréagi, même s'il n'a pas manqué de pointer du doigt l'arbitrage « médiocre » de la rencontre.