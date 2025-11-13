Yamal est terrorisé, il dit stop !

Pour ce rassemblement du mois de novembre, Luis de la Fuente a convoqué Lamine Yamal (18 ans). Toutefois, le sélectionneur de l'Espagne a finalement renvoyé la star du FC Barcelone chez lui. D'après El Chiringuito, Lamine Yamal n'est pas resté avec sa sélection parce qu'il avait peur d'aggraver sa pubalgie.
Lors de cette trêve internationale, l'Espagne affronte à la fois la Géorgie et la Turquie en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux rendez-vous important, Lamine Yamal devait être de la partie, mais il a finalement déclaré forfait.
Espagne : Lamine Yamal quitte la sélection
Convoqué par Luis de la Fuente pour ce rassemblement du mois de novembre, Lamine Yamal a finalement été renvoyé chez lui. D'après Josep Pedrerol, le crack de 18 ans a préféré ne pas jouer avec sa sélection parce qu'il avait peur d'aggraver sa pubalgie.
«J'ai peur d’aller en sélection»
« On m'a dit que Lamine Yamal avait peur, peur de la blessure. Ses amis lui ont dit : "si tu vas en sélection, attention, quelque chose de plus grave peut t’arriver". Il a commencé à recevoir des messages de ce type et il a dit à un membre du Barça : "j’ai peur d’aller en sélection". À partir de là, il y a un médecin belge, qui travaille essentiellement avec le PSG et les joueurs de NBA, qui a pu aller à Barcelone lundi. (…) Il a fait l’examen et après ça, le médecin lui a dit qu’il fallait un traitement de sept à dix jours », a déclaré Josep Pedrerol, présent sur le plateau d'El Chiringuito ce mercredi soir.