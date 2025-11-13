Yamal est terrorisé, il dit stop !

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement du mois de novembre, Luis de la Fuente a convoqué Lamine Yamal (18 ans). Toutefois, le sélectionneur de l'Espagne a finalement renvoyé la star du FC Barcelone chez lui. D'après El Chiringuito, Lamine Yamal n'est pas resté avec sa sélection parce qu'il avait peur d'aggraver sa pubalgie.

Lors de cette trêve internationale, l'Espagne affronte à la fois la Géorgie et la Turquie en éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux rendez-vous important, Lamine Yamal devait être de la partie, mais il a finalement déclaré forfait.

Espagne : Lamine Yamal quitte la sélection Convoqué par Luis de la Fuente pour ce rassemblement du mois de novembre, Lamine Yamal a finalement été renvoyé chez lui. D'après Josep Pedrerol, le crack de 18 ans a préféré ne pas jouer avec sa sélection parce qu'il avait peur d'aggraver sa pubalgie.