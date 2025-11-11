Officiel : Le remplaçant de Lamine Yamal est annoncé à la surprise générale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur d'un conflit entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole, Lamine Yamal va de nouveau manquer une trêve internationale. Sélectionné pour affronter la Géorgie et la Turquie, l'ailier du Barça a finalement quitté le rassemblement de la Roja à cause d'une blessure. Pour le remplacer, c'est Jorge de Frutos qui a été convoqué.

Rien ne va plus entre le FC Barcelone et la sélection espagnole. Alors que le Barça reprochait à Luis de la Fuente d'avoir fait jouer Lamine Yamal en prenant le risque d'aggraver sa blessure, l'ailier catalan avait ensuite raté le rassemblement en octobre. Mais cette fois-ci, alors que la Roja affronte la Géorgie et la Turquie, Lamine Yamal était bien présent sur la liste. Mais pas pour longtemps. La Fédération espagnole publiant un communiqué très acide à l'encontre du FC Barcelone.

Yamal quitte l'équipe d'Espagne « Les services médicaux de la RFEF souhaitent exprimer leur surprise et leur mécontentement après avoir appris, à 13 h 47 le lundi 10 novembre, jour du début du rassemblement officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi une intervention invasive par radiofréquence pour traiter ses douleurs au pubis le matin même. Cette procédure a été réalisée sans en informer au préalable le corps médical de la sélection, qui n'en a pris connaissance que par le biais d'un rapport reçu à 22h40 hier soir, dans lequel il est indiqué que le repos est recommandé pendant 7 à 10 jours », explique la RFEF dans son communiqué avant de confirmer que Lamine Yamal rentrait donc à Barcelone : « Face à cette situation, et en accordant la priorité à tout moment à la santé, à la sécurité et au bien-être du joueur, la Fédération royale espagnole de football a pris la décision de libérer le sportif de la présente convocation. Nous espérons qu'il pourra évoluer favorablement et lui souhaitons un prompt et complet rétablissement ».