Clash avec Lamine Yamal : C'est la guerre en Espagne !

Ces derniers temps, Lamine Yamal est au coeur d'un malaise entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole de football. La faute à son état physique qui a causé des critiques assez froides d'Hans-Dieter Flick envers la sélection en septembre dernier. A son arrivée avec La Roja ces dernières heures, Yamal a été libéré. Ce qui a engendré un sérieux coup de gueule de la Fédération. Explications.

Lamine Yamal rejoignait la sélection espagnole pendant la trêve internationale de septembre déjà diminué physiquement par son début de saison au FC Barcelone. Le sélectionneur de La Roja Luis de la Fuente s'est appuyé sur ses services face à la Bulgarie (3-0) et la Turquie (6-0). Mais le corps de Yamal lâchait, causant l'indignation de son entraîneur en club Hans-Dieter Flick qui signait une sortie médiatique véhémente à l'égard de l'équipe nationale. « C’est dommage. Il souffrait et avait déjà des douleurs en rejoignant la sélection. Il avait une gêne. On lui a donné des analgésiques et il a joué 73 et 79 minutes. Et entre les matchs, il n’a pas pu s’entraîner. C'est ça, ne pas prendre soin des joueurs ».

«Cette procédure a été réalisée sans en informer au préalable le corps médical de la sélection» Blessé à l'aine et traînant des pépins physiques depuis l'empêchant d'évoluer à son meilleur niveau, Lamine Yamal a été écarté du groupe de l'Espagne en ce début de rassemblement à cause d'une forme physique non optimale et une intervention par radiofréquence. Ce qui n'a pas été communiqué par le staff médical du FC Barcelone, engendrant la colère de la Fédération espagnole de football dans un communiqué publié ces dernières heures. « Les services médicaux de la RFEF souhaitent exprimer leur surprise et leur mécontentement après avoir appris, à 13 h 47 le lundi 10 novembre, jour du début du rassemblement officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi une intervention invasive par radiofréquence pour traiter ses douleurs au pubis le matin même. Cette procédure a été réalisée sans en informer au préalable le corps médical de la sélection, qui n'en a pris connaissance que par le biais d'un rapport reçu à 22h40 hier soir, dans lequel il est indiqué que le repos est recommandé pendant 7 à 10 jours ».