Lamine Yamal pousse un coup de gueule en plein match !

Ce dimanche soir, le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo (2-4) portant notamment par un triplé de Robert Lewandowski. Malgré tout, la copie rendue par les Blaugrana était loin d'être la meilleure. Une performance qui a d'ailleurs suscité une certaine incompréhension chez Lamine Yamal, qui n'a pas hésité à le faire savoir en plein match.
Accroché par Bruges en milieu de semaine en Ligue des Champions, le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire en Liga. Vainqueurs du Celta Vigo, les Blaugrana recollent un peu au Real Madrid avec cette victoire (2-4) du côté de la Galice grâce à un triplé de Robert Lewandowski et une réalisation de Lamine Yamal. Décisif, le crack du Barça n'était toutefois pas totalement satisfait.
« Qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain ? »
Et c'est contre ses coéquipiers de Lamine Yamal était énervé lors de la rencontre entre le Celta Vigo et le FC Barcelone. En effet, en plein match, le crack blaugrana a poussé un coup de gueule. Dans des images diffusées par Movistar, on peut ainsi voir Yamal lâcher : « Qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain ? ».
« Je suis satisfait de l'équipe »
Il n'empêche que le FC Barcelone a donc réussi à gagner face au Celta Vigo. Après ce succès, Hansi Flick, entraîneur blaugrana, a confié : « Je suis satisfait de l'équipe. Je suis très content. J'apprécie ce que nous avons accompli. Je pense que nous avons commis des erreurs en première mi-temps, mais nous nous sommes améliorés en seconde ; nous avons mieux défendu ».