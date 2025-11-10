Lamine Yamal pousse un coup de gueule en plein match !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo (2-4) portant notamment par un triplé de Robert Lewandowski. Malgré tout, la copie rendue par les Blaugrana était loin d'être la meilleure. Une performance qui a d'ailleurs suscité une certaine incompréhension chez Lamine Yamal, qui n'a pas hésité à le faire savoir en plein match.

Accroché par Bruges en milieu de semaine en Ligue des Champions, le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire en Liga. Vainqueurs du Celta Vigo, les Blaugrana recollent un peu au Real Madrid avec cette victoire (2-4) du côté de la Galice grâce à un triplé de Robert Lewandowski et une réalisation de Lamine Yamal. Décisif, le crack du Barça n'était toutefois pas totalement satisfait.

« Qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain ? » Et c'est contre ses coéquipiers de Lamine Yamal était énervé lors de la rencontre entre le Celta Vigo et le FC Barcelone. En effet, en plein match, le crack blaugrana a poussé un coup de gueule. Dans des images diffusées par Movistar, on peut ainsi voir Yamal lâcher : « Qu'est-ce qu'on fait au milieu de terrain ? ».