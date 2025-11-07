Lamine Yamal - Polémique avec le Real Madrid : Son agent dit stop !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Jorge Mendes est dans le circuit depuis des décennies. Ex-agent de Cristiano Ronaldo, le représentant portugais a géré les intérêts de certains grands noms du football et se trouve dans le camp de Lamine Yamal désormais. La jeune pépite du FC Barcelone âgée de 18 ans fait beaucoup parler d'elle pour ses déclarations en dehors des terrains et notamment pour ses allégations de tricherie envers le Real Madrid. Mendes a volé à son secours.

Le 26 octobre dernier avait lieu le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. L'occasion pour le club merengue de renouer avec la victoire après quatre confrontations perdues face à son éternel rival du Barça la saison dernière. Avant le coup d'envoi, Lamine Yamal avait profité d'un live pour la Kings League avec Gerard Piqué et Ibai Llanos, président de l'équipe des Porcinos, pour accuser le Real Madrid de « voleurs » . « Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… ».

«Je ne comprends pas tout ce tapage autour de Lamine Yamal» Des allégations de corruption qui n'ont pas du tout plus du côté du Real Madrid et ont fait énormément parler dans la presse. Agent de la star du FC Barcelone de 18 ans, Jorge Mendes est monté au créneau lors de son interview avec Mundo Deportivo. « Je ne comprends pas tout ce tapage autour de Lamine Yamal. Nous avons tous eu 18 ans et nous avons tous été jeunes. Comme l'a dit le président Laporta, il faut le soutenir et l'aider autant que possible, car il est un atout majeur pour le club ».