Lamine Yamal : Le coup de pression à Barcelone !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Absent du rassemblement du mois d'octobre en raison d'une blessure, Lamine Yamal fait son grand retour avec l'Espagne. L'attaquant du FC Barcelone vient d'être rappelé par Luis de la Fuente, ce qui ne semble pas franchement réjouir Joan Laporte, le président du club catalan, qui n'a pas hésité à faire passer un message très cash au sélectionneur...

Le sélectionneur de l’Espagne Luis de la Fuente a dévoilé ce vendredi sa liste pour les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026, face à la Géorgie et la Turquie. Lamine Yamal, le jeune crack du FC Barcelone, effectue son retour après avoir manqué le rassemblement du mois d'octobre pour cause de blessure.

« Qu’ils gèrent bien son temps de jeu » Interrogé en conférence de presse, Joan Laporta a fait passer un message très cash au sélectionneur espagnol au sujet de Lamine Yamal : « J’aimerais qu’ils gèrent bien son temps de jeu. J’ai toujours considéré l’équipe nationale comme une forme de reconnaissance. L’Espagne est déjà pratiquement qualifiée. Je ne veux pas influencer le sélectionneur, car je comprends qu'il doive le convoquer », indique le président du FC Barcelone.