Lionel Messi à Barcelone, le retour que personne n'a vu venir !

En 2021, étant donné les problèmes économiques du FC Barcelone, Lionel Messi avait dû faire ses valises. C'est en larmes que l'Argentin avait fait ses adieux, quittant ainsi le club catalan. Désormais à l'Inter Miami, Messi garde un lien très fort avec le Barça. La Pulga est d'ailleurs revenue en secret en Catalogne ces dernières heures pour visiter le nouveau Camp Nou.

Aujourd'hui à l'Inter Miami, Lionel Messi garde encore et toujours le FC Barcelone dans son coeur. Ayant vécu les plus belles années de sa carrière en Catalogne, l'Argentin avait dû partir de force en 2021. Mais voilà que ces dernières heures, Messi a fait son grand retour à Barcelone pour une visite spéciale.

« Je suis retourné dans un lieu qui me manque terriblement » C'est sur ses réseaux sociaux que Lionel Messi s'est annoncé à Barcelone. La raison ? Le joueur de l'Inter Miami a fait son grand retour en Catalogne pour visiter le nouveau Camp Nou, qui a fait peau neuve même si certains travaux sont toujours en cours. « Hier soir, je suis retourné dans un lieu qui me manque terriblement. Un lieu où j'étais immensément heureux », a ainsi annoncé Messi.