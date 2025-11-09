Mbappé, Messi, Neymar… La punchline balancée par le PSG en privé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi et l’associer à Neymar et Kylian Mbappé. Sur le papier, ce trio était effrayant, mais voilà que sur le terrain, le résultat n’a pas été celui escompté. Une période dont on ne garde pas un très grand souvenir au PSG, où on n’hésite pas à balancer sur ces ex-stars parisiennes.

La saison dernière, le PSG a enfin réussi à remporter la Ligue des Champions. Une quête du Graal achevée sans véritable star dans l’effectif de Luis Enrique. En effet, le club de la capitale a décidé de prendre un virage radical à partir de l’été 2023. Neymar et Lionel Messi sont ainsi partis et un an plus tard, c’est Kylian Mbappé qui s’en est allé. Trois stars pour lesquelles le PSG a dépensé énormément, mais le retour sur investissement n’a pas été à la hauteur.

« Ils ont gagné beaucoup d'argent mais… Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar… Ça n’a pas marché au PSG. Alors que la MNM faisait rêver, ça a finalement été un échec. Et désormais, au sein du club de la capitale, on balance avec une certaine ironie sur les 3 stars. Ainsi, comme le rapporte L’Equipe, au PSG, on qualifierait Mbappé, Neymar et Messi de « Power Rangers ». « Ils ont gagné beaucoup d'argent mais ils n'ont pas gagné de titres », a-t-on même expliqué à Paris.