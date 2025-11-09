Mbappé, Messi, Neymar… La punchline balancée par le PSG en privé !

En 2021, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi et l’associer à Neymar et Kylian Mbappé. Sur le papier, ce trio était effrayant, mais voilà que sur le terrain, le résultat n’a pas été celui escompté. Une période dont on ne garde pas un très grand souvenir au PSG, où on n’hésite pas à balancer sur ces ex-stars parisiennes.
La saison dernière, le PSG a enfin réussi à remporter la Ligue des Champions. Une quête du Graal achevée sans véritable star dans l’effectif de Luis Enrique. En effet, le club de la capitale a décidé de prendre un virage radical à partir de l’été 2023. Neymar et Lionel Messi sont ainsi partis et un an plus tard, c’est Kylian Mbappé qui s’en est allé. Trois stars pour lesquelles le PSG a dépensé énormément, mais le retour sur investissement n’a pas été à la hauteur.
« Ils ont gagné beaucoup d'argent mais…
Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar… Ça n’a pas marché au PSG. Alors que la MNM faisait rêver, ça a finalement été un échec. Et désormais, au sein du club de la capitale, on balance avec une certaine ironie sur les 3 stars. Ainsi, comme le rapporte L’Equipe, au PSG, on qualifierait Mbappé, Neymar et Messi de « Power Rangers ». « Ils ont gagné beaucoup d'argent mais ils n'ont pas gagné de titres », a-t-on même expliqué à Paris.
« Messi au PSG, c’est rien »
Lionel Messi n’a donc pas laissé un immense souvenir au PSG, où il a évolué deux saisons. Récemment encore, Daniel Riolo lâchait à propos de La Pulga et son passage au sein du club de la capitale : « Messi au PSG, c’est rien. Pour moi, il n’est même pas top 100 des joueurs au PSG. Il a insulté le club ».