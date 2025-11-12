Neymar avec Mbappé : Le retour que personne n’a vu venir après le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, l’équipe de France affronte l’Ukraine avec notamment la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde 2026 en cas de victoire. Pour l’occasion, Didier Deschamps pourrait notamment associer Kylian Mbappé et Rayan Cherki en attaque. Mais les deux cracks vont-ils réussir à s’entendre ? Walid Acherchour n’en doute pas, estimant qu’on pourrait revoir dans le style le duo que Mbappé formait avec Neymar au PSG.

Entre Rayan Cherki et Erling Braut Haaland, le courant est immédiatement passé à Manchester City. Le duo marche à merveille et on attend de voir si l’entente sera la même avec Kylian Mbappé pour l’ancien de l’OL en équipe de France. Alors qu’on devrait avoir un premier élément de réponse ce jeudi à l’occasion du match face à l’Ukraine, Walid Acherchour n’a aucun doute sur la réussite du duo Cherki-Mbappé.

« Une qualité de passe exceptionnelle » « C’est une chance pour Cherki de jouer avec Mbappé et Haaland. En sélection et en club. Je l’ai toujours, la qualité première de Cherki, c’est d’être ambidextre, pied droit, pied gauche, et d’avoir une qualité de passe exceptionnelle. Je pense qu’il est dans les meilleurs joueurs au monde dans cet aspect », a d’abord confié le consultant RMC à l’occasion de Génération After.