Neymar avec Mbappé : Le retour que personne n’a vu venir après le PSG !

Ce jeudi, l’équipe de France affronte l’Ukraine avec notamment la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde 2026 en cas de victoire. Pour l’occasion, Didier Deschamps pourrait notamment associer Kylian Mbappé et Rayan Cherki en attaque. Mais les deux cracks vont-ils réussir à s’entendre ? Walid Acherchour n’en doute pas, estimant qu’on pourrait revoir dans le style le duo que Mbappé formait avec Neymar au PSG.
Entre Rayan Cherki et Erling Braut Haaland, le courant est immédiatement passé à Manchester City. Le duo marche à merveille et on attend de voir si l’entente sera la même avec Kylian Mbappé pour l’ancien de l’OL en équipe de France. Alors qu’on devrait avoir un premier élément de réponse ce jeudi à l’occasion du match face à l’Ukraine, Walid Acherchour n’a aucun doute sur la réussite du duo Cherki-Mbappé.
« Une qualité de passe exceptionnelle »
« C’est une chance pour Cherki de jouer avec Mbappé et Haaland. En sélection et en club. Je l’ai toujours, la qualité première de Cherki, c’est d’être ambidextre, pied droit, pied gauche, et d’avoir une qualité de passe exceptionnelle. Je pense qu’il est dans les meilleurs joueurs au monde dans cet aspect », a d’abord confié le consultant RMC à l’occasion de Génération After.
« Ça me fait penser ce que j’ai vu avec Neymar et Mbappé au PSG »
C’est par la suite que Walid Acherchour a fait un parallèle entre le duo Cherki-Mbappé et le duo Neymar-Mbappé au PSG : « Je pense que Cherki et Mbappé sont totalement compatibles. Je vais peut-être effrayer, mais moi ça me fait penser ce que j’ai vu avec Neymar et Mbappé au PSG. Quand Neymar était recentré dans l’axe, il avait une qualité de passe exceptionnelle. Je pense que Cherki, s’il est à son meilleur niveau, avec Mbappé, ils peuvent se rapprocher, à échelle bien différente, je ne suis pas là pour comparer Cherki à Neymar, mais je me dis qu’on peut avoir ce style d’association et ça peut faire grandir l’équipe de France ».