PSG - Kylian Mbappé : Encore un sale coup ?

Partenaire de Dayot Upamecano en équipe de France, Kylian Mbappé s'est confié sans détour en conférence de presse sur l'avenir du défenseur central du Bayern Munich qui arrivera en fin de contrat l'été prochain. Et l'attaquant du Real Madrid lance un appel du pied à Upamecano, alors que le PSG est également sur le coup...

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano (27 ans) fait déjà l'objet de toutes les convoitises sur le marché des transferts. Le PSG ainsi que le Real Madrid courtisent le défenseur central de l'équipe de France, qui pourrait donc présenter l'avantage d'être libre s'il ne prolonge pas d'ici-là avec le club bavarois. Mais Kylian Mbappé est peut-être en train de jouer un sale coup au PSG...

Mbappé s'active pour Upamecano ? Interrogé en conférence de presse, Mbappé a évoqué sans détour l'avenir de Dayot Upamecano et semble lui glisser un appel du pied pour venir au Real Madrid : « Il se sent très bien, il est en pleine confiance, il est plein d'assurance. Il est dans cette discussion du meilleur défenseur du monde (de la saison). Il fait partie de ces défenseurs dominants, pour moi. Il est capable de courir avec les attaquants, de gagner des duels. C'est un atout tactique. Il est dans un grand club, le Bayern, y a pas beaucoup mieux... Mais il y a mieux (sourires). Je ne vais rien dire mais quand on parle d'un joueur de ce calibre-là, tous les clubs seront à l'affut pour le recruter », lâche l'attaquant du Real Madrid.