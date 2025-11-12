«Un moment terrible» : La grosse frayeur vécue par Kylian Mbappé…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La rencontre entre l’équipe de France et l’Ukraine comptant pour les qualifications au Mondial 2026 a lieu ce jeudi soir, dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 131 morts et plus de 400 blessés. A la veille des commémorations, et de ce match particulier, Kylian Mbappé s’est exprimé en conférence de presse.

Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, l’équipe de France accueille l’Ukraine ce jeudi soir au Parc des Princes. Une rencontre forcément particulière pour les Bleus, qui auront en tête les événements survenus à Paris et à Saint-Ouen. « On veut faire comprendre aux Français que malgré le fait qu'une qualification à la Coupe du monde se joue, il y a des choses bien plus importantes. La commémoration de cette journée, malheureusement historique, en fait partie », a confié Kylian Mbappé en conférence de presse, à la veille des commémorations des attaques terroristes.

« On va essayer de rendre hommage à toutes ces personnes » « On voulait avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont pu être touchées, blessées, mentalement ou physiquement. On va essayer de rendre hommage à toutes ces personnes demain, que ce soit pendant la journée et pendant le match, en essayant de mettre des sourires sur le visage des gens qui vont venir au stade », a expliqué le capitaine des Bleus, avant de répondre aux questions des journalistes.