Zidane : La rupture est confirmée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Didier Deschamps en équipe de France avec qui il a notamment remporté la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000, Zinedine Zidane semble aujourd'hui avoir des relations assez tendues avec le sélectionneur national. Daniel Riolo a confirmé cette rupture et les tensions entre les deux hommes, qui vont pourtant se retrouver en pleine passation de pouvoirs à la tête des Bleus.

D'ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane est-il en bon lien avec son ancien coéquipier ? La question a fait débat mardi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport, et Daniel Riolo a répondu cash à une suggestion de Gilbert Brisbois qui propose une officialisation de la nomination de Zidane dès le mois de mars à la tête des Bleus.

Zidane, une officialisation avant la Coupe du Monde ? « C’est cousu de fil blanc, ça va être Zidane. On connait les histoires que ça engendre quand on ne sait pas trop, quand c’est flou. Moi j’aimerais que la fédération, au mois de mars par exemple, dise très bien messieurs demain, messieurs les médias nous vous invitons à une conférence de presse avec une grosse annonce. Et là, je voudrais que la fédé officialise avec la Coupe du monde Zidane comme sélectionneur », a lâché Brisbois. Mais Riolo estime qu'un tel timing risque d'être compliqué à digérer pour Deschamps, qui ne s'entend plus forcément avec Zidane.