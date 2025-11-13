Transfert : Un grand nom du PSG prêt à revenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marco Verratti, ancienne star du PSG, n’écarte pas l’idée d’un retour en Europe après son passage au Qatar. À 33 ans, le milieu de terrain italien, désormais à Al-Duhail, a évoqué la possibilité d’évoluer pour la première fois de sa carrière en Serie A, lui qui a très vite quitté son club formateur de Pescara pour rejoindre la Ville Lumière.

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique à sa nomination sur le banc du PSG, Marco Verratti a quitté le club de la capitale à l’été 2023, après onze années passées du côté du Parc des Princes. Le milieu de terrain a pris la direction du Qatar, s’engageant à Al-Arabi puis à Al-Duhail. A 33 ans, l’Italien ne s’interdit pas toutefois de faire son retour en Europe, afin d’évoluer pour la première fois en Serie A.

Verratti n’écarte pas une aventure en Serie A « Dans le football, tout est possible, nous verrons bien, confie l’ancien joueur du PSG, interrogé par Sky Sport. Pour l'instant, je reste ici, je termine cette année et ensuite nous verrons. Je ne ferme la porte à rien, mais j'aime vivre le présent et ne pas trop penser à l'avenir. Nous verrons à la fin de l'année ce que j'ai envie de faire et ce que ma famille a envie de faire ».