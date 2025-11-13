Un joueur de «très haut niveau» signe au PSG : La grosse annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à lâcher 66M€ pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. L'international ukrainien est d'ailleurs le seul joueur de champ à avoir débarqué à Paris lors du précédent mercato estival, mais il déçoit depuis le début de la saison. Cependant, pas de panique pour Jean-Luc Arribart qui assure l'avoir vu évoluer «à très haut niveau».

Malgré l'enchaînement des matches à venir et le temps de repos minimaliste entre les deux saisons, le PSG avait décidé de ne recruter qu'un seul joueur de champ l'été dernier, à savoir Illia Zabarnyi recruté pour 66M€, bonus compris en provenance de Bournemouth. Et alors que l'Ukrainien connaît un début de saison poussif, Jean-Luc Arribart, spécialiste du championnat anglais pour Canal+, assure l'avoir vu évoluer « à très haut niveau » en Premier League.

Arribart monte au créneau pour Zabarnyi « Il est des joueurs qui mettent plus de temps à révéler leur potentiel et leurs qualités dans un nouveau club. Je persiste à dire que Zabarnyi est un défenseur dans l’âme, solide, très dur dans les duels, qui ne panique pas et fiable dans le jeu aérien », confie-t-il dans les colonnes du Parisien.