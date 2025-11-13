Un joueur de «très haut niveau» signe au PSG : La grosse annonce !

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à lâcher 66M€ pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. L'international ukrainien est d'ailleurs le seul joueur de champ à avoir débarqué à Paris lors du précédent mercato estival, mais il déçoit depuis le début de la saison. Cependant, pas de panique pour Jean-Luc Arribart qui assure l'avoir vu évoluer «à très haut niveau».
Malgré l'enchaînement des matches à venir et le temps de repos minimaliste entre les deux saisons, le PSG avait décidé de ne recruter qu'un seul joueur de champ l'été dernier, à savoir Illia Zabarnyi recruté pour 66M€, bonus compris en provenance de Bournemouth. Et alors que l'Ukrainien connaît un début de saison poussif, Jean-Luc Arribart, spécialiste du championnat anglais pour Canal+, assure l'avoir vu évoluer « à très haut niveau » en Premier League.
Arribart monte au créneau pour Zabarnyi
« Il est des joueurs qui mettent plus de temps à révéler leur potentiel et leurs qualités dans un nouveau club. Je persiste à dire que Zabarnyi est un défenseur dans l’âme, solide, très dur dans les duels, qui ne panique pas et fiable dans le jeu aérien », confie-t-il dans les colonnes du Parisien.
«Je persiste à dire que Zabarnyi est un défenseur dans l’âme»
Jean-Luc Arribart se dit toutefois « déçu de le voir en-deçà par rapport à ce qu’il vaut réellement », mais il semble persuadé qu'Illia Zabarnyi redressera rapidement la barre, rappelant que « c’est un bon défenseur encore plus dans une équipe dominante comme l’est le PSG. »