Gros recrue au PSG : Nouvelle bombe dans la presse espagnole !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines alors que son contrat avec le FC Barcelone arrive à expiration, Eric Garcia semble être l'un des gros dossiers du prochain mercato estival. Mais la presse espagnole relance totalement le feuilleton ce jeudi en annonçant une prolongation de contrat imminente pour le défenseur central espagnol, qui s'éloigne donc du PSG.

Le PSG semble avoir déjà ciblé sa priorité du prochain mercato estival ! Le club de la capitale semble en quête d'un nouveau défenseur central, puisque les noms de Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konaté (Liverpool) et Eric Garcia (FC Barcelone) sont annoncés dans le viseur de Luis Campos. Tous présentent le même avantage, celui d'arriver en fin de contrat avec leurs clubs respectifs et donc d'être potentiellement libres en fin de saison. Mais le PSG semble déjà dire adieux à l'une de ces trois options...

Garcia parti pour prolonger ? Selon les révélations du quotidien catalan SPORT, Eric Garcia serait sur le point de boucler sa prolongation de contrat avec le FC Barcelone. Les discussions entre l'agent du défenseur central de 24 ans et Deco, le directeur sportif du Barça, seraient en excellentes voies et devraient donc logiquement aboutir sur un nouveau bail courant jusqu'en 2029. Il ne manquerait plus que quelques détails à finaliser.