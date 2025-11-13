Deschamps : La grosse erreur du PSG avec Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, le PSG décidait de changer d’entraîneur. Après seulement un an, Christophe Galtier était remercié et pour le remplacer, c’est Luis Enrique qui est arrivé. La suite, on la connait, l’Espagnol a mené le club de la capitale jusqu’à sa première Ligue des Champions. Mais voilà que l’histoire aurait pu être différente avec notamment Didier Deschamps sur le banc du PSG. Aurait-il alors fallu le faire ?

Au moment de choisir le successeur de Christophe Galtier, le PSG avait établi une short-list sur laquelle figuraient différents noms. Mikel Arteta, Julian Nagelsmann… On retrouvait du beau monde dans le viseur du club de la capitale. Finalement, le choix du PSG s’est porté sur Luis Enrique, lui qui n’aurait à l’époque pourtant pas été la première option. Faire confiance à l’Espagnol a finalement été la bonne décision quand on voit où ça en est aujourd’hui, mais tout cela aurait pu être totalement différent à Paris.

Deschamps entraîneur du PSG ? C’est ainsi qu’on aurait pu se retrouver avec… Didier Deschamps comme entraîneur du PSG. En effet, comme l’a révélé RMC, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France a toujours été très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale. Malheureusement, en 2023, une union était impossible, Deschamps n’étant alors pas disponible. Mais voilà que si avait été le cas, le PSG aurait alors tenté sa chance avec celui qui a pourtant défendu les couleurs de l’OM en tant que joueur et entraîneur.