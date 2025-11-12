Deschamps en Arabie Saoudite : Le coup de gueule de Bertrand Latour sur son salaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il sera libre de tout contrat après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps pourrait aller en Arabie Saoudite, où Al-Ittihad aimerait s’attacher ses services. Le sélectionneur de l’équipe de France a lui-même confirmé des contacts. Un choix, s’il est pour des raisons financières, que ne comprendrait pas Bertrand Latour.

Et si Didier Deschamps retrouvait Karim Benzema ? D’après les informations de L’Équipe, Al-Ittihad drague le sélectionneur de l’équipe de France, libre après la Coupe du monde 2026. Au micro de Téléfoot, le technicien français avait confirmé des contacts en Arabie Saoudite.

« Il a gagné des centaines de milliers d’euros depuis des années » Reste à savoir quelles sont les raisons qui pourraient donner envie à Didier Deschamps d’expérimenter une aventure saoudienne. Si c’est une question d’argent, alors Bertrand Latour aurait du mal à comprendre son choix. « Deschamps n’a jamais renvoyé cette image de vouloir être le plus riche de la planète. S’il a envie d’entraîner en Arabie saoudite pour l’argent, à un moment donné, il a la cinquantaine passée, il a gagné des centaines de milliers d’euros depuis des années », a-t-il déclaré dans le Late Football Club sur Canal+.