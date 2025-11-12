Lionel Messi au PSG : Le Barça confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2021, l'incroyable se produit. En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi s'engage finalement avec le PSG pour deux saisons. Un départ que les fans du Barça n'ont jamais dirigé et Joan Laporta, président du club blaugrana, avait été pointé du doigt pour sa gestion du dossier. Quatre ans plus tard, il confirme toutefois qu'il ne regrette rien.

Le 30 juin 2021, le contrat de Lionel Messi s'achevait à Barcelone, mais personne n'était vraiment inquiet concernant l'issue de ce feuilleton. Et pourtant, au début du mois d'août, le club blaugrana annonce l'impensable : Lionel Messi va quitter son club de toujours. La Pulga signe alors au PSG où il restera deux saisons, et Joan Laporta avait été pointé du doigt pour sa gestion, étant même jugé responsable de ce coup de tonnerre. Quatre plus tard, le président du Barça confirme toutefois qu'il ne pouvait pas faire autrement.

Laporta revient sur le départ de Messi « Vu la façon dont les choses se sont passées, je ne regrette rien : le Barça est au-dessus de tout. Cela ne s’est pas passé comme nous l’aurions tous souhaité, mais à ce moment-là, cela n’a pas été possible. Si l’hommage peut être refait, nous en serions heureux », confie-t-il dans un interview accordée à Catalunya Ràdio.