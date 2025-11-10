Deschamps : L’énorme coup qui se prépare avec Benzema !

Alexis Brunet

Didier Deschamps vit actuellement ses derniers mois à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde et personne ne sait encore où il rebondira, pas même lui sans doute. Cela n’empêche pas certains clubs de penser à lui et c’est notamment le cas d’Al-Ittihad, l’équipe de Karim Benzema, qui souhaiterait l’attirer prochainement.

Avec la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps disputera sa dernière compétition à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur l’a déjà annoncé depuis plusieurs mois : il quittera son poste après la compétition et il mettra donc fin à un mandat qui aura duré 14 ans.

Deschamps avec Benzema ? Après la fin de son aventure en équipe de France, Didier Deschamps l’a dit, il ne souhaite pas s’arrêter et il cherchera donc un nouveau projet. D’après les informations de L’Équipe, il pourrait peut-être aller chercher son nouveau challenge du côté de l’Arabie saoudite. En effet, Al-Ittihad penserait à lui pour prendre la succession de Sergio Conceicao, arrivé il y a peu mais déjà fragilisé. Si le champion du monde 1998 accepte la proposition saoudienne, il retrouvera alors Karim Benzema, ce qui vaudra le coup d’œil. Les relations entre les deux hommes n’ont pas forcément été très bonnes en équipe de France.