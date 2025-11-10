Transfert d’un gros joueur au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

En quête de renforts dans le secteur défensif, le PSG scrute le marché des transferts à la recherches d’excellentes opportunités. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool. L’international français serait toutefois aussi dans le viseur du Real Madrid. Et l’intérêt madrilène semble se confirmer.

Plutôt discret sur le mercato cet été, le PSG devrait être un peu plus actif cet hiver. Et dans le même temps, les Rouge-et-Bleu planifieraient déjà leur recrutement pour l’été 2026. Le club de la capitale scruterait le marché des transferts à la recherche d’excellentes opportunités, notamment pour renforcer son secteur défensif.

Le PSG garde un oeil sur Ibrahima Konaté Dans cette optique, le PSG garderait un œil attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté. L’international français est en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain. Son profil intéresserait les pensionnaires de la Ligue 1, mais pas seulement. Le Real Madrid se tiendrait également à l’affût pour le défenseur de 26 ans.