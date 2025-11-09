Signature au PSG : La réponse cash d’un international français !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG n’a pas été très actif. Le club de la capitale ne s’est contenté que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Mais face à l’avalanche de blessures depuis le début de saison, la formation parisienne prévoirait un recrutement sérieux pour cet hiver. Et dans le même temps, les Rouge-et-Bleu resteraient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché.

Le PSG suit Konaté de très près Le PSG garderait ainsi un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté. L’international français est en fin de contrat à Liverpool en juin prochain, et la direction parisienne verrait d’un plutôt bon œil son arrivée libre. Les Reds estimeraient d’ailleurs ne plus être vraiment en mesure de le prolonger.