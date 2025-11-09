Une star à l'OM : L'annonce qui va les rendre fous à Marseille !

Il n'aura tenu qu'un an loin de Marseille. Une saison passée en Arabie saoudite lui aura suffi. Pierre-Emerick Aubameyang a ramené sa bonne humeur dans le vestiaire de l'OM. Un point souligné en conférence de presse par Pierre-Emile Hojbjerg cette semaine et évoqué par le principal intéressé au micro de beIN SPORTS. Aubameyang sait pertinnement qu'il est chanceux de faire partie de l'équipe de Roberto De Zerbi.
A l'Olympique de Marseille, un rayon de soleil réside dans le vestiaire depuis la dernière intersaison. En effet, un an après son départ à Al-Qadsiah. Pierre-Emerick Aubameyang a signé son retour dans la cité phocéenne. De quoi faire le bonheur de Pierre-Emile Hojbjerg.
«L’avoir dans le vestiaire, c’est très bien pour nous»
En conférence de presse avant le match de saison régulière de Ligue des champions perdu face à l'Atalanta mercredi, le milieu de terrain de l'OM n'a pas tari d'éloges envers Aubameyang et la bonne humeur qu'il amène partout avec lui et qui bénéficie au groupe marseillais. « Aujourd’hui, l’avoir dans le vestiaire, avec son comportement, sa motivation, sa personnalité, et surtout la qualité qu’il nous apporte, c’est très bien pour nous. C’est bien pour moi, pour des jeunes comme Robinio Vaz, pour toute l’équipe et pour le club. Il nous apporte beaucoup de bonheur ».
«Je suis conscient que c'est une chance énorme pour moi d'être ici à Marseille»
« Hojbjerg loue votre motivation, vous prenez plus de plaisir que les années précédentes ? Je suis conscient que c'est une chance énorme pour moi d'être ici à Marseille. Je suis très heureux et je me donne à fond parce que je veux faire une saison sans regrets, tout simplement ». a reconnu Pierre-Emerick Aubameyang devant les caméras de beIN SPORTS ce samedi avant le coup d'envoi d'OM - Brest à l'Orange Vélodrome.