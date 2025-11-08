Hakimi : La grande annonce du PSG sur le mercato !

Alexis Brunet

Lors du match face au Bayern Munich, le PSG a malheureusement perdu Achraf Hakimi sur blessure. Le latéral droit va malheureusement louper plusieurs matchs avec Paris et le total pourrait encore plus grimper s’il participe à la CAN avec le Maroc. Le club de la capitale pourrait donc lui recruter un remplaçant cet hiver et Luis Enrique a justement abordé le sujet en conférence de presse.

Mardi soir, le match face au Bayern Munich a laissé des séquelles au PSG. En plus de s’incliner 2-1, le club de la capitale a également perdu trois joueurs sur blessure : Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Les trois Parisiens devraient faire leur retour au début de l’année prochaine sauf surprise.

Le PSG pourrait recruter un remplaçant à Hakimi cet hiver Pour Achraf Hakimi, l’absence pourrait être très longue car le latéral droit doit se soigner, mais il pourrait également par la suite disputer la CAN avec le Maroc. Le PSG pourrait donc devoir faire sans l’un de ses cadres pendant un moment et un recrutement cet hiver pourrait donc être tenté. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a abordé le sujet. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On est ouvert tout le temps sur le mercato, sur les différentes possibilités que nous pouvons avoir, mais il n’y a pas d’urgence, pas de préoccupation. On regarde les choses positives et négatives. Il n’y a pas de problème en ce moment. Il y a des blessures mais comme dans tous les clubs. »