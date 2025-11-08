PSG : L'OL annonce une folie !

Ce dimanche soir, l'OL de Paulo Fonseca aura la lourde tâche d'accueillir le PSG au Groupama Stadium. Avant ce choc de la douzième journée de Ligue 1, Moussa Niakhaté a annoncé du lourd. D'après le défenseur central de 29 ans, l'OL va donner du fil à retordre au PSG.
Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, l'OL de Paulo Fonseca va se frotter au PSG de Luis Enrique. En effet, les deux clubs français vont s'affronter ce dimanche soir au Groupama Stadium de Lyon.
L'OL reçoit le PSG ce dimanche soir
Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Moussa Niakhaté s'est livré sur le choc entre le PSG et l'OL. D'après le défenseur central de 29 ans, ça va chauffer au Groupama Stadium ce dimanche soir.
«On a hâte d'être une vraie opposition face au PSG»
« Le choc OL-PSG de ce dimanche soir ? On essaie de se dire que c'est un match comme les autres, que c'est un match qui vaut trois points. Et c'est le cas, c'est factuel. Mais c'est vrai qu'on joue la meilleure équipe du monde, avec des joueurs exceptionnels, avec un coach incroyable, et il propose un jeu tout simplement fantastique. Nous, on a vraiment hâte que le stade soit à guichet fermé, d'apporter du spectacle à tous les spectateurs et d'être vraiment une vraie opposition face à ce PSG », a déclaré Moussa Niakhaté, le numéro 19 de l'OL, sur TF1.