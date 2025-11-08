PSG : L'OL annonce une folie !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OL de Paulo Fonseca aura la lourde tâche d'accueillir le PSG au Groupama Stadium. Avant ce choc de la douzième journée de Ligue 1, Moussa Niakhaté a annoncé du lourd. D'après le défenseur central de 29 ans, l'OL va donner du fil à retordre au PSG.

Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, l'OL de Paulo Fonseca va se frotter au PSG de Luis Enrique. En effet, les deux clubs français vont s'affronter ce dimanche soir au Groupama Stadium de Lyon.

L'OL reçoit le PSG ce dimanche soir Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Moussa Niakhaté s'est livré sur le choc entre le PSG et l'OL. D'après le défenseur central de 29 ans, ça va chauffer au Groupama Stadium ce dimanche soir.