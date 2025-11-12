Ousmane Dembélé détrôné au PSG : La révélation surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ligue des champions, triplé national, Supercoupe d’Europe et Ballon d’or. Ousmane Dembélé a vécu une année 2025 presque parfaite puisque seule la Coupe du monde des clubs lui a échappé avec le PSG. Il dispose du meilleur salaire de son équipe et pourrait être augmenté si un terrain d’entente venait à être trouvé avec ses dirigeants. Néanmoins, la réalité devrait être tout autre.

« Et Ousmane Ballon d’or, et Ousmane Ballon d’or ». Lors des célébrations du sacre du PSG en Ligue des champions le 1er juin dernier au Parc des princes, DJ Snake avait harangué la foule parisienne à chanter avec lui. Dès lors démarrait la campagne pour que le meilleur joueur de la saison 2024/2025 de la C1 soit élu Ballon d’or. Ce qui a fonctionné puisque le 22 septembre au Théâtre du Châtelet, les proches de Dembélé ont pu reprendre ce chant lorsque le Français disposait du Saint-Graal entre ses mains.

Dembélé, le 6ème joueur le mieux rémunéré mondialement selon l’Observatoire du football CIES Ousmane Dembélé est le joueur le mieux payé du vestiaire du PSG, mais cela ne devrait pas être le cas. La 521ème lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES fait état des 100 joueurs au monde qui devraient percevoir les meilleurs salaires. Le tout, selon un modèle statistique basé sur le temps de jeu, le niveau sportif, le taux de titularisation ainsi que la position occupée sur le terrain. Sans grande surprise, la star du Real Madrid Kylian Mbappé se trouve tout en haut du classement avec 22,8M€.