PSG : Une star en plein calvaire, Deschamps intervient !

Depuis le début de saison, Bradley Barcola connaît une période compliquée avec le PSG. Il faut dire que l'ailier parisien joue beaucoup compte tenu des nombreuses blessures dans le secteur offensif du PSG. Cependant, Didier Deschamps s'est montré rassurant, promettant que Barcola allait bien.
Depuis le début de la saison, le PSG n'est pas épargné par les blessures y compris dans le secteur offensif. Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont notamment enchaîné les absences, ce qui pousse Luis Enrique a beaucoup utiliser Bradley Barcola. Et l'enchaînement des matches commence à sérieusement se faire ressentir sur l'organisme de l'ancien joueur de l'OL.
Barcola en difficulté physique ?
Bradley Barcola est effectivement en difficulté depuis le début de la saison. Mais un proche de l'ailier du PSG assure auprès de L'EQUIPE que les raisons sont physique : « C’est très difficile d’évaluer Bradley sur ces derniers mois, il ne joue souvent qu’à 50% ». D'ailleurs, après la défaite contre le Bayern Munich, Barcola reconnaissait lui-même que « ça commence à tirer » sur le plan physique.
Deschamps rassure pour Barcola
Une situation qui n'a pas empêché Didier Deschamps de convoquer Bradley Barcola pour affronter l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Mais le sélectionneur de l'équipe de France assure que le joueur du PSG a récupéré. « Il va bien. En début d'année il était très bien avec nous mais il a moins joué avec son club. Là il a eu 6 matchs en 15 jours, les organismes sont sollicités. Il a de bonnes sensations. Il est un élément important de par ce qu'il est capable de faire. Mais l'accumulation, pour tous les joueurs, amène la fatigue. Lundi, mardi c'est surtout de la récupération. On a peu de temps mais il se sent bien. Il n'a pas de souci particulier », confie-t-il en conférence de presse.