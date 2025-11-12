PSG : Une star en plein calvaire, Deschamps intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Bradley Barcola connaît une période compliquée avec le PSG. Il faut dire que l'ailier parisien joue beaucoup compte tenu des nombreuses blessures dans le secteur offensif du PSG. Cependant, Didier Deschamps s'est montré rassurant, promettant que Barcola allait bien.

Depuis le début de la saison, le PSG n'est pas épargné par les blessures y compris dans le secteur offensif. Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont notamment enchaîné les absences, ce qui pousse Luis Enrique a beaucoup utiliser Bradley Barcola. Et l'enchaînement des matches commence à sérieusement se faire ressentir sur l'organisme de l'ancien joueur de l'OL.

Barcola en difficulté physique ? Bradley Barcola est effectivement en difficulté depuis le début de la saison. Mais un proche de l'ailier du PSG assure auprès de L'EQUIPE que les raisons sont physique : « C’est très difficile d’évaluer Bradley sur ces derniers mois, il ne joue souvent qu’à 50% ». D'ailleurs, après la défaite contre le Bayern Munich, Barcola reconnaissait lui-même que « ça commence à tirer » sur le plan physique.