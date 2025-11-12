Endrick à l’OL : Son futur salaire fuite dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sauf retournement de situation, Endrick devrait devenir le nouvel attaquant de l’OL cet hiver. Le Real Madrid a accepté d’envoyer l’international brésilien à Lyon dans le cadre d’un prêt de six mois. Les Gones prendront en revanche en charge une partie de son salaire, estimé à 400 000€ par mois.

En quête d’un attaquant dans l’optique du mercato hivernal, l’OL semble déjà avoir trouvé son bonheur. Ces dernières semaines, les dirigeants lyonnais ont entamé des discussions afin de s’attacher les services d’Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid et qui souhaite se relancer, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.

Endrick en prêt sec à l’OL L’international brésilien (14 sélections) voit d’un bon œil une arrivée à l’OL, où il n’y a pas de titulaire à son poste, d’autant plus avec un entraîneur qui parle sa langue. D’après Globo, l’affaire est déjà entendue et le Real Madrid a accepté de se séparer de l’attaquant âgé de 19 ans dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.