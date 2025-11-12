Endrick à l’OL : Son futur salaire fuite dans la presse !

Sauf retournement de situation, Endrick devrait devenir le nouvel attaquant de l’OL cet hiver. Le Real Madrid a accepté d’envoyer l’international brésilien à Lyon dans le cadre d’un prêt de six mois. Les Gones prendront en revanche en charge une partie de son salaire, estimé à 400 000€ par mois.
En quête d’un attaquant dans l’optique du mercato hivernal, l’OL semble déjà avoir trouvé son bonheur. Ces dernières semaines, les dirigeants lyonnais ont entamé des discussions afin de s’attacher les services d’Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid et qui souhaite se relancer, avec en ligne de mire la Coupe du monde 2026.
Endrick en prêt sec à l’OL
L’international brésilien (14 sélections) voit d’un bon œil une arrivée à l’OL, où il n’y a pas de titulaire à son poste, d’autant plus avec un entraîneur qui parle sa langue. D’après Globo, l’affaire est déjà entendue et le Real Madrid a accepté de se séparer de l’attaquant âgé de 19 ans dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.
L’OL prendra en charge 50% de son salaire
Une opération qui ne sera pas gratuite et l’OL devra tout de même prendre en charge une partie du salaire d’Endrick, estimé à 400 000€ au Real Madrid. D’après les informations d’ESPN Brasil, les Gones payeront 50% des émoluments du joueur, soit 200 000€ par mois.