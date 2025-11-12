Transfert à 100M€ : Le mariage qui va rendre fou le PSG ?

Pierrick Levallet

Pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique, le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato. Le club de la capitale garderait encore un œil sur la situation de Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atlético de Madrid serait aussi convoité par Chelsea. Et l’Argentin pourrait se laisser séduire par l’idée d’une nouvelle association avec un certain Enzo Maresca.

Le PSG pourrait bien réaliser un gros coup sur le mercato pour renforcer la ligne d’attaque de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu seraient en effet intéressés par les services de Julian Alvarez. Ce n’est pas la première fois que le club de la capitale envisage de recruter l’international argentin. L’attaquant de l’Atlético de Madrid pourrait toutefois encore échapper aux pensionnaires de la Ligue 1.

«Je n’écarterais pas Chelsea» Julian Alvarez pourrait en effet se laisser tenter par l’idée d’une nouvelle association avec Enzo Maresca. « Il y a Enzo Maresca. La paire avait bien fonctionné quand ils se sont côtoyés à Manchester City. Il faut garder un œil dessus. Si Alvarez devient disponible l’été prochain, je n’écarterais pas Chelsea » a confié le journaliste Graeme Bailey pour The Chelsea Chronicle.